Сокуров после спора с президентом сказал, что хочет пообщаться с главой государства в неформальной обстановке

Кинорежиссер Александр Сокуров после спора с президентом на заседании СПЧ заявил о желании пообщаться с главой государства в неформальной обстановке.

Какие именно темы стоит обсудить, Сокуров уточнять не стал. Но в интервью агентству ТАСС отметил, что ЦИТАТА «там полно вопросов». При этом говорить о них в присутствии телекамер и трансляции кинорежиссеру не хотелось бы, поскольку это создает напряженную атмосферу.

Кроме того, Александр Сокуров призвал не раздувать истерию из-за его выступления на заседании СПЧ с участием президента Владимира Путина. Сложилось впечатление, что никто не стал полностью читать его выступление, заключил Сокуров.

Ранее во время конференции Совета по правам человека с главой государства кинорежиссер назвал внешнюю политику России слишком дорогостоящей, при этом, по его мнению, страна содержит еще и Белоруссию, Сирию и самопровозглашённую Северную Осетию. Сокуров также призвал разработать некую конструкцию, которая позволила бы, как он выразился, отпустить те регионы, которые не хотят жить в стране. В ответ на это Владимир Путин с очевидным раздражением призвал Александра Сокурова быть аккуратнее с обсуждением территориальных претензий внутри государства и пригасил режиссера к себе, чтобы подискутировать.

На данный момент официального приглашения Александру Сокурову от президента не поступало.