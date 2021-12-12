Египту за последние десять лет удалось вернуть порядка тридцати тысяч незаконно вывезенных древних артефактов

Как передает телеканал «Аль-Хайят» со ссылкой на Министерство туризма и древностей, специалисты ведомства отслеживают аукционы по всему миру и продажи в Интернете. После репатриации культурные ценности реставрируют, а затем выставляют в музеях.

Законодательство в области охраны артефактов было значительно ужесточено в Египте в 80-х годах прошлого века. Вывоз объектов культурного и исторического наследия из страны запрещен и карается по закону.