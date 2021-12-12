С начала пандемии число занятых в фитнес-отрасли в России сократилось в полтора раза

Сейчас, по подсчетам Национального фитнес-сообщества в ней насчитывают чуть больше полумиллиона специалистов. Об этом сообщает агентство ТАСС. Оборот рынка к началу 2020 года составлял почти 170 миллиардов рублей, а теперь снизился до 125 миллиардов. Это связывают с введением эпидемиологических мер в российских регионах.