При обрушении породы в тувинской шахте погиб рабочий

ЧП произошло накануне вечером. Еще четыре человека, которые находились в подземном руднике, остались невредимы. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета. Сейчас выясняется, почему произошел обвал и как руководство обеспечивало безопасность.

В начале месяца генпрокурор поручил провести проверки на шахтах десяти угольных регионов страны. Среди них была и Тува. Проверки начались на фоне трагедии в Кузбассе, где в конце ноября произошел взрыв. Тогда погибли 46 шахтеров и 5 горноспасателей.