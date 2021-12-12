В Турции зарегистрировали случай заражения омикрон-штаммом коронавируса

По данным местного Минздрава, ни один из шести пациентов в госпитализации не нуждается. У них незначительные симптомы, сообщает агентство РИА Новости.

Сервис «Яндекс.Путешествия» ранее назвал Турцию в числе стран, которые россияне чаще других выбирают для зимовки. При этом в начале месяца в Совете федерации путешественников предупредили, что есть очень большие риски потерять деньги, так как распространение новой разновидности коронавируса может повлечь за собой дополнительные ограничения.