В ДНР обвинили Киев в стягивании тяжелого вооружения зону конфликта

Народная милиция самопровозглашенной республики утверждает, что украинские военные разместили в населенных пунктах полтора десятка танков, минометы и зенитные установки. Как отмечается в Telegram ведомства, это нарушает действующие соглашения.

Президент Украины ранее не исключал, что вопрос по Донбассу может быть вынесен на референдум. Владимир Зеленский также допустил создание отдельного формата, который предусматривал бы прямые переговоры с Владимиром Путиным.