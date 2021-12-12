Российский боксер Дмитрий Бивол в восьмой раз защитил титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии ассоциации WBA. Он по решению судей одержал победу над соотечественником Умаром Саламовым.

На ринге в Екатеринбурге за Биволом, по мнению большинства экспертов, было подавляющее преимущество. Он оказался гораздо техничнее и активнее претендента, хотя в первом раунде Саламов некоторое время владел инициативой. Но уже к середине поединка Бивол в ответ на действия претендента начал проводить целые серии опасных и эффективных ударов. В результате судьи определили победу действующего чемпиона почти во всех раундах. Сам Бивол при этом отдал должное сопернику, назвав его одним из самых сложных в карьере, пишет спортивное интернет-издание «Чемпионат».

Дмитрий Бивол, таким образом, одержал 19-ю победу в профессиональной карьере, у него до сих пор нет ни одного поражения. Он сохранил за собой титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBA, который он на постоянной основе держит у себя почти 5 лет. Саламов, в свою очередь, имеет теперь, помимо 26 побед, еще и 2 поражения. За чемпионский пояс он боксировал впервые.

Помимо Дмитрия Бивола сразу двумя чемпионскими титулами в полутяжелом весе – по версии боксерских ассоциаций WBC и IBF – владеет еще один россиянин Артур Бетербиев.