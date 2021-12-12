Власти Дубая первыми в мире отказались от бумажного делопроизводства

По словам председателя исполнительного совета эмирата, отныне все правительственные операции и услуги населению будут оказываться исключительно посредством электронных технологий. Он напомнил, что премьер-министр анонсировал соответствующие изменения четыре года назад и теперь его обещание выполнено.

По подсчетам властей, цифровизация документооборота которая началась еще в 2018 году, позволила сэкономить более 350 миллионов долларов и почти столько же бумажных листов.