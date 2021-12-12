Осуждённый за растрату при строительстве океанариума в Приморье по решению суда обязан выплатит почти миллиард рублей. Ранее его уже отправили в колонию по обвинениям в растрате.

Прокуратура добилась того, чтобы с бывшего главы «Дирекции по строительству в ДФО» Андрея Поплавского взыскали 900 миллионов рублей в пользу потерпевшей стороны. Ей по делу выступает управление делами президента.

Этот приговор изменили уже во второй раз. Изначально в марте прошлого года Фрунзенский районный суд Владивостока приговорил чиновника к 12-ти годам колонии и штрафу в 400 миллионов рублей. В прошлом декабре после апелляции наказание смягчили до восьми с половиной лет и 360-ти миллионов рублей. Однако, только с третьей попытки иск от управления делами президента был рассмотрен.

Гособвинение утверждает, что Поплавский причастен к растрате более миллиарда рублей при строительстве во Владивостоке Приморского океанариума в период с 2009-ого по 2013-ый годы. Предполагалось, что научно-образовательный комплекс должны были открыть к саммиту АТЭС 2012-ого, но работать предприятие начало только в 2016-ом. Правоохранительные органы занялись долгостроем после того, как президент Владимир Путин посетил океанариум в 2014-ом и выразил своё недовольство увиденным.

«Приморский океанариум» построили по поручению президента. Это третий по величине подобный комплекс в мире. Всего в нём 135 аквариумов.