В случае военного вторжения России на Украину Соединенные штаты отправят свой войска в соседние страны НАТО.

Белый Дом никогда не рассматривал возможность размещения войск на Украине в случае военного конфликта Киева с Москвой, сообщил президент США Джо Байден. По его словам, при таком развитии событий американские солдаты отправятся в страны «Бухарестской девятки»: Болгарию, Польшу, Венгрию, Латвию, Литву, Словакию, Чехию и Эстонию. Байден подчеркнул, что это необходимо для того, чтобы защитить их от любой угрозы со стороны России. Москва же столкнутся с разрушительными экономическими последствиями. Что касается Украины, то ей США продолжат предоставлять оборонные возможности. Правда, пока не понятно, какого характера.

В последнее время на Западе, а также в Киеве звучат утверждения о том, что Москва якобы готовит план нападения на Украину в начале будущего года. В Кремле все эти обвинения отрицают. Кроме того, по словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, страна прилагает все возможные усилия для того, чтобы Киев смог урегулировать конфликт в Донбассе, сохраняя приверженность нормандскому формату и Минским соглашениям

Накануне МИД Великобритании призвали коллег по саммиту G7 выступить единым фронтом против российской агрессии.