На борту корабля New Shepard находились дочь первого американского астронавта, ведущий телешоу «Доброе утро, Америка» и четыре бизнесмена. За десять минут, которые длился полет, аппарат успел подняться на высоту более 100 километров
Первый пилотируемый полет New Shepard совершил в середине лета. Тогда среди членов экипажа был основатель компании Blue Origin Джефф Безос.
Компания Blue Origin организовала третий пилотируемый суборбитальный полет
На борту корабля New Shepard находились дочь первого американского астронавта, ведущий телешоу «Доброе утро, Америка» и четыре бизнесмена. За десять минут, которые длился полет, аппарат успел подняться на высоту более 100 километров