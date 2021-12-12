Компания Blue Origin организовала третий пилотируемый суборбитальный полет

На борту корабля New Shepard находились дочь первого американского астронавта, ведущий телешоу «Доброе утро, Америка» и четыре бизнесмена. За десять минут, которые длился полет, аппарат успел подняться на высоту более 100 километров

Первый пилотируемый полет New Shepard совершил в середине лета. Тогда среди членов экипажа был основатель компании Blue Origin Джефф Безос.