Европейская киноакадемия признала лучшим фильм «Куда ты идешь, Аида?»

Картина боснийского режиссера Ясмилы Жбанич посвящена событиям в Сребренице во время войны. Тогда были убиты 8 тысяч человек. Сыгравшая в фильме сербская актриса Ясна Джуричич получила приз за лучшую женскую роль. Лучшим актером назвали Энтони Хопкинса за работу в картине «Отец».

«Куда ты идешь, Аида?» ранее был номинирован на «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке. Однако Американская киноакадемия отдала премию картине «Еще по одной» — она же получила главную награду Европейской киноакадемии в прошлом году.