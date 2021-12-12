На Сицилии спасатели ищут двенадцать пропавших без вести в результате обрушения дома

Взрыв разрушил пятиэтажное здание и повредил соседние дома, сообщает агентство АНСА. Судя по кадрам с места ЧП, взрывом последовал пожар, но сейчас огонь уже удалось потушить. Среди жильцов дома, о судьбе которых ничего неизвестно, трое детей.
2021-12-12T09:32:40+03:00
2021-12-12T09:32:40+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:32, 12 декабря 2021
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Ответ на письмо-обращение ко мне г-на Сергея Пархоменко И сегодня считаю работу «Мемориала» важной и необходимой в деле восстановления исторической правды и памяти невинно осужденных в годы репрессий. Вместе с тем его работа, подходы к увековечению нуждаются в коренной перестройке и тщательной проверке лиц…