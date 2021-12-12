На Сицилии спасатели ищут двенадцать пропавших без вести в результате обрушения дома

Взрыв разрушил пятиэтажное здание и повредил соседние дома, сообщает агентство АНСА. Судя по кадрам с места ЧП, взрывом последовал пожар, но сейчас огонь уже удалось потушить. Среди жильцов дома, о судьбе которых ничего неизвестно, трое детей.