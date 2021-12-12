Эффективность российской вакцины «Спутник» против нового штамма коронавируса проверят в течение десяти дней

Такие сроки в интервью агентству РИА Новости обозначил глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Ранее ученые выделили образец штамма у россиян, прибывших из-за рубежа. Речь тогда шла о двух пациентах.

Предварительные исследования ученых показали, что омикрон-штамм заразнее остальных и может быть более устойчив к антителам, однако большинство инфицированных переносят болезнь легче.