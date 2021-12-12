Израиль, по сведениям прессы, готовит военный вариант предотвращения создания иранского ядерного оружия

Об этом, как утверждает радио «Галей ЦАХАЛ», министр обороны страны Бени Ганц сказал в ходе своего визита в Вашингтон. Он сказал, что Тегеран близок к получению достаточного количества урана для создания бомбы.

В конце ноября в Вене возобновились переговоры по возвращению Ирана и США к ядерной сделке. На прошлой неделе страны «ядерной пятерки» подтвердили свою приверженность к скорейшему возобновлению к СВПД.