Пассажирские поезда впервые с начала пандемии пойдут сегодня между Россией и Финляндией

Два скоростных поезда «Аллегро», сообщением Петербург-Хельсинки поедут сегодня с Финляндского вокзала впервые с марта прошлого года. Кроме того, как сообщили в компании РЖД, в новогодние праздники и на католическое рождество — 25 декабря — ежедневно будут ходить не два а три поезда. При этом коронавирусные ограничения в Финляндии касаются как въезда в страну, так и пребывания в ней. Например, в общественных местах действует режим QR-кодов. Обычные туристы смогут пересечь границу только при наличии документа о перенесенной болезни или вакцинации прививкой, которая признана в Евросоюзе. Ни один из российских препаратов пока не входит в их число. Некоторые россияне смогу посетить Финляндию и без таких документов, правда для этого нужен весомый повод — наличие близких родственников или семейные обстоятельства, которые требуют личного присутствия и так далее. Правда в таком случае, будет необходим актуальный отрицательный ПЦР-тест.

Ранее российские власти говорили, что откроют границу 12 декабря, однако дату перенесли после того, как в Финляндии выявили первые случаи заражения новым штаммом коронавируса.