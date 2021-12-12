Страны «Большой семерки» солидарны в вопросе о мерах в случае вторжения России на Украину

Об этом сообщают агентства Рейтер и Блумберг со ссылкой на источники в правительстве США. В эти выходные переговоры министров иностранных дел стран G7 проходят в английском Ливерпуле.

По словам собеседников журналистов, несмотря на то, что Белый дом публично не обозначил возможные ограничения, они могут быть введены очень быстро. Впрочем, отмечается, что все еще есть дипломатический путь деэскалации в отношениях с Россией.

Ранее глава Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион сказал, что конструктивные отношения РФ и США нужны для безопасности всего мира.

Митрополит считает, что президентам нужно чаще проводить переговоры.