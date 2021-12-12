Российский боксер Дмитрий Бивол защитил титул чемпиона мира по версии WBA в полутяжелом весе

По итогам 12-ранудового поединка против соотечественника Умара Саламова судьи единогласно отдали ему победу. Бой прошел в Екатеринбурге.

Теперь у Бивола 19 побед и ни одного поражения. Кроме того, он – единственный российский действующий обладатель титула суперчемпиона. Для Саламова, одержавшего в карьере 26 побед, нынешний проигрыш стал вторым.