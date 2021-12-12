Хакеры ненадолго взломали Twitter индийского премьер-министра

Как передает агентство Блумберг, за то время, на которое злоумышленники завладели аккаунтом Нарендры Монди, в нем было опубликовано одно сообщение о том, что Индия официально наделила биткоин статусом платежного средства и закупила криптовалюту, которую будет распространять среди граждан.

Год назад хакеры уже взламывали аккаунт Монди. Тогда они также публиковали сообщения, касающиеся криптовалют.