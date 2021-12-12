Джулиан Ассанж, по словам его невесты, перенес инсульт в лондонской тюрьме. Газета Daily Mail со ссылкой на Стеллу Моррис пишет, что это произошло во время выступления основателя WikiLeaks в суде по видеосвязи. Теперь у него опущено правое веко, есть проблемы с памятью и признаки неврологического повреждения. Ассанж прошел МРТ головного мозга и принимает лекарства. Британское министерство юстиции комментировать эту информацию отказалось.

Позавчера суд поддержал апелляцию ведомства по делу об экстрадиции Ассанжа в США. Теперь дело вернут в низшую инстанцию. Защита основателя WikiLeaks будет обжаловать это решение.