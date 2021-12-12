США направят войска в восточные страны НАТО в случае российского вторжения на Украину. Глава Белого дома Джо Байден во время брифинга сказал, что силы будут сконцентрированы странах «Бухарестской девятки» — Румынии, Болгарии, Чехии, Венгрии, Польши, Словакии и прибалтийских государствах. При этом американский президент подчеркнул, что планов отправлять военных непосредственно на Украину у него никогда не было.

Байден снова напомнил, что во время недавнего разговора с Владимиром Путиным предупредил его о «разрушительных» для экономики санкциях в случае агрессии.