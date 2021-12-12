Заключительный Гран-при Формулы-1 этого сезона пройдет в Абу-Даби

Именно на этой гонке решится судьба титула чемпиона-2021 года, на него претендуют Макс Ферстаппен из «Ред Булл» и Льюис Хэмилтон из «Мерседеса».

Нидерландский пилот Макс Ферстаппен, который выиграл накануне квалификацию на трассе Яс-Марина, будет стартовать первым на решающей гонке сезона. Вторым на стартовой решетке станет действующий чемпион – британец Льюис Хэмилтон.

Несмотря на первое место, ситуация у Ферстаппена не самая простая, и дело все тут в составе шин— ему придется стартовать на более мягких, а соответственно и недолговечных покрышках, тогда как у соперника будет комплект «медиум» — более жесткий, позволяющий варьировать тактику пит стопов. Некоторые спортивные эксперты уже назвали победу нидерландца в квалификации «пирровой».

Впрочем, все это делает этот Гран-при более выигрышным с точки зрения зрителей, ведь следить за соперничеством этих пилотов будет однозначно интересно. Россиянин Никита Мазепин, выступающий за «Хаас», будет стартовать последним, позади своего коллеги по команде Мика Шумахера.

Сезон Формулы-1 2022 года стартует 20 марта в Бахрейне.