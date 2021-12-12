В Австрии с сегодняшнего дня отменяется общенациональный локдаун, введенный на фоне роста заболеваемости ковидом

Министерство здравоохранения пришло к выводу отменить ограничения для части населения после совещания с главами австрийских регионов и медицинскими экспертами, сообщает агентство ТАСС.

При этом власти считают, что действие некоторых антиковидных мер все же стоит сохранить, несмотря на стабилизацию уровня заболеваемости. В частности, ресторанам и кафе разрешили работать только до вечера.

Общенациональный локдаун ввели еще 22 ноября. Власти запретили свободно выходить из дома: покидать жилище можно было только тем, кто идет на работу, учебу, прогулку, в магазин или оформлять документы. Также в стране отменили все массовые мероприятия, закрыли рестораны и кафе, культурные заведения и магазины, кроме самых необходимых. Р

одителям разрешили не отправлять детей в школы и детские сады. Ограничения продолжают действовать для непривитых. По словам канцлера, это поможет сдержать заболеваемость. В Австрии полностью вакцинировано 70% населения.

В ноябре в стране прошли акции протеста на фоне введения локдауна. Самый крупный митинг собрал десятки тысяч человек.