Роскомнадзор заблокировал 20 ссылок на страницы сайтов, где упоминаются расследования издания «Проект»

Блокировка проводилась по требованию генпрокуратуры. В основном публикации связаны с имуществом и женами главы Чечни Рамзана Кадырова, расследованиями про министра внутренних дел Александра Колокольцева и РПЦ. Внимание на это обратил проект «Роскомсвобода».

Этим летом генпрокуратура признала «нежелательной» организацией американскую Project Media, Inc — издателя российского «Проекта». Кроме того, Минюст внес в реестр СМИ — «иностранных агентов» главного редактора издания и других сотрудников редакции.