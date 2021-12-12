Роскомнадзор заблокировал 20 ссылок на страницы сайтов, где упоминаются расследования издания «Проект»

Этим летом генпрокуратура признала «нежелательной» организацией американскую Project Media, Inc — издателя российского «Проекта». Кроме того, Минюст внес в реестр СМИ — «иностранных агентов» главного редактора издания и других сотрудников редакции.
2021-12-12T07:35:05+03:00
2021-12-12T07:35:05+03:00
https://echo.msk.ru/news/2950436-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
07:35, 12 декабря 2021
Блокировка проводилась по требованию генпрокуратуры. В основном публикации связаны с имуществом и женами главы Чечни Рамзана Кадырова, расследованиями про министра внутренних дел Александра Колокольцева и РПЦ. Внимание на это обратил проект «Роскомсвобода».
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Ответ на письмо-обращение ко мне г-на Сергея Пархоменко И сегодня считаю работу «Мемориала» важной и необходимой в деле восстановления исторической правды и памяти невинно осужденных в годы репрессий. Вместе с тем его работа, подходы к увековечению нуждаются в коренной перестройке и тщательной проверке лиц…