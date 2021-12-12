The Reuters: Большинство заразившихся в США омикрон-штаммом прошли вакцинацию

Из 43 случаев заражения 34 человека были полностью вакцинированы от COVID-19, 14 из них уже успели ревакцинироваться. Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на Центр по контролю и профилактике заболеваний. Там отметили, что у большинства заболевших были только легкие симптомы, такие как кашель, заложенность носа и усталость. Значительно реже наблюдались тошнота, рвота, одышка, диарея, потеря вкуса или запаха.
2021-12-12T07:33:29+03:00
2021-12-12T07:33:29+03:00
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07:33, 12 декабря 2021
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