The Reuters: Большинство заразившихся в США омикрон-штаммом прошли вакцинацию

Из 43 случаев заражения 34 человека были полностью вакцинированы от COVID-19, 14 из них уже успели ревакцинироваться. Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на Центр по контролю и профилактике заболеваний. Там отметили, что у большинства заболевших были только легкие симптомы, такие как кашель, заложенность носа и усталость. Значительно реже наблюдались тошнота, рвота, одышка, диарея, потеря вкуса или запаха.