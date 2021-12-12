Финал конкурса «Мисс Вселенная» состоится в Израиле

В финале примут участие 90 девушек – победительниц региональных конкурсов красоты. Накануне сегодняшнего показа уже прошли несколько предварительных смотров и шоу.

Помимо премьеры участницы из Эмиратов, представительница Марокко выступит на конкурсе впервые за последние 40 лет. Кроме того, Израиль также никогда до этого не примал такой конкурс.

Торжество состоится в городе Эйлате. Власти не отказались от его проведения, несмотря на то, что въезд в страну для иностранных туристов закрыт на фоне выявления нового омикрон-штамма коронавируса.

Финал конкурса будет транслироваться в прямом эфире в более чем 170 странах мира. Ожидается, что за ним будут наблюдать около 600 миллионов зрителей. Для проведения конкурса возвели специальную «Арену Вселенной», привезенную из Португалии. Это сооружение высотой около 20 метров, оно вмещает более 70 тонн оборудования.

Россию на конкурсе представит представительница республики Татарстан Ралина Арабова.