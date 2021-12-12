Президентские выборы пройдут сегодня в непризнанной республике Приднестровье

Выборы пройдут практически на безальтернативной основе. В них участвуют только два кандидата. Действующий глава Приднестровья Вадим Красносельский и житель одного из сёл непризнанной республики Сергей Пынзарь. Противников власти к выборам не допустили. Главный оппозиционер, лидер местной компартии Олег Хоржан уже два года в тюрьме по обвинению в организации несогласованной акции протеста. Двух кандидатов снял местный ЦИК под предлогом недостаточного числа подписей сторонников.

Ещё один претендент сам отстранился от участия в выборах, напоминает «Интерфакс».

Кишинёв выборы в Приднестровье не признаёт и просит не отправлять иностранных наблюдателей. За последние дни в Молдавию не пустили нескольких россиян, которые хотели следить за голосованием. В их числе член Совета по правам человека при президенте Александр Брод, представитель Общественной палаты Владимир Журавлев и политолог Наталья Нарочницкая. Последняя назвала запрет «пощёчиной России».

МИД Приднестровья осудил решение Кишинёва не пускать наблюдателей из России на выборы.