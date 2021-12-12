В Екатеринбурге сегодня состоится сразу три акции протеста в защиту прав человека

День выбран неслучайно: протестующие хотят массово заявить о своих правах именно в День Конституции. Одна из акций запланирована в городском лесопарке. Ее проведут экозащитники, выступающие против застройки зеленых зон Екатеринбурга. Митинг за права человека пройдет и в парке имени ВЛКСМ.

Активисты не обойдут стороной федеральную повестку: одна из заявленных тем акции — выступление против ликвидации правозащитного центра «Мемориал*», признанного российскими властями иностранным агентом. Уже во второй половине дня в другом городском парке состоится массовый пикет против QR-кодов.

Акцию организует местный юрист, который пытался оспорить в суде введение пропускного режима в общественных местах. Он назвал свой митинг акцией по защите основ конституционного строя России.

Как сообщает интернет-издание Znak, местные власти согласовали все три акции протеста.

* "Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом.