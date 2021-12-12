Фумио Кисида стал первым за 10 лет премьер-министром Японии, переехавшим в официальную резиденцию

Вместе с ним будет жить старший сын, который работает его секретарем. Касательно жены, Кисида не дал четкого ответа, отметив, что она часто ездит в родной город, и он не знает, сколько времени ему будет удаваться проводить с семьей.

Резиденция премьера находится в комплексе правительственных зданий в центре Токио, она прилегает к главному офису, что позволяет в кратчайшие сроки приступить к своим обязанностям в случае какого-либо ЧП.

Последним премьером, который ею пользовался, был Ёсихико Нода. Сменивший его в 2012 году Синдзо Абэ не стал туда переезжать, и проживал в своем доме вместе с женой и матерью. Его часто критиковали за это решение.