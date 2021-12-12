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06:36, 12 декабря 2021

Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс высказалась за снижение зависимости Европы от российских энергоносителей

Элизабет Трасс: «Нам совершенно необходимо сократить зависимость от российского газа и энергии. И это должно быть частью общей стратегии по сокращению зависимости от стран с нерыночными экономиками, сокращению зависимости от враждебных акторов, мы должны гарантировать, что свободный мир в состоянии обладать стратегической независимостью, в которой он нуждается для того, чтобы выжить и процветать. Свободные демократические страны могут иметь альтернативу поставкам российского газа. Я думаю, что это очень важно.»


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