Власти пообещали подросткам, которые согласятся поучаствовать в клинических испытаниях вакцины по 15 тысяч рублей

Участники исследования вакцины для подростков «Спутник М» получат денежную компенсацию в размере 15 тыс. руб. при условии сдачи анализа крови на иммуногенность или введения плацебо, сообщили «Интерфаксу» в субботу в департаменте здравоохранения Москвы.

При этом вакцинация от коронавируса подростков в возрасте от 12 до 15 лет будет проводиться исключительно с согласия родителей или иных законных представителей, а с 15 лет — только при наличии собственного письменного информированного добровольного согласия подростка.

В конце ноября глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что «Спутник М» начнет поступать в гражданский оборот через 15-18 дней.