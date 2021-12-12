Министр иностранных дел Сергей Лавров посетит с рабочим визитом страны Ближнего Востока и Северной Африки

Планируется, что глава российского внешнеполитического ведомства встретится с представителями нескольких стран, в том числе Марокко и Израиля. Переговоры с Иерусалимом имеют важное значение на фоне обсуждения иранской ядерной программы и заявлений о том, что подобного рода вооружение в руках Тегерана изменит лицо региона и мира.

Однако визит российского министра иностранных дел Сергея Лаврова в Израиль могут отложить на неопределенный срок. Официально об этом не сообщалось, но израильская пресса писала, что мероприятие не состоится по неким личным причинам. Еще одним событием, которое могло повлиять на встречу, стала угроза забастовки сотрудников израильского МИД.

Внимание к иранским ядерным объектам ранее привлекала и Лига арабских государств. Она напрямую не ведет переговоры с Израилем. Но после возможной встречи представителей Москвы и Иерусалима в Марокко с участием стран, являющихся членами организации, на уровне глав внешнеполитических ведомств планируется заседание Российско-арабского форума.

Какие именно вопросы будут в повестке дня, не уточнялось, подчеркивалось только, что мероприятие станет площадкой для обмена мнениями о проблемах региона.

Глава российского МИД Сергей Лавров в рамках рабочего визита посетит также Палестину и Алжир. Это вторая за неполный год многодневная поездка Лаврова в страны Ближнего Востока.