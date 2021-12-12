Хакеры взломали Twitter-аккаунт премьер-министра Индии Нарендры Моди. Они контролировали его «очень недолго». «Twitter был оповещен и учетная запись была немедленно защищена», — сообщил офис премьера в соцсети. Там также отметили, что в течение короткого времени, пока аккаунт был взломан, «любые опубликованные твиты должны игнорироваться», однако в какое именно время произошел инцидент и когда закончился, не уточняется.

Bloomberg пишет, что во время взлома был опубликован твит, сообщавший, что Индия официально наделила биткоин статусом национального платежного средства. В нем также говорилось, что страна закупила криптовалюту, которую будет распространять среди граждан.