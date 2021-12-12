В непризнанном Приднестровье пройдут выборы президента. На этот пост претендуют два кандидата — нынешний глава региона Вадим Красносельский и депутат районного совета Григориополя Сергей Пынзарь. Наблюдатели считают, что победа Красносельского предсказуема, о чем свидетельствуют как опросы, так и сама избирательная кампания.

В этому году правительство Молдавии призвало зарубежные страны отказаться от направления наблюдателей на выборы в Приднестровье, а также воздерживаться от заявлений и контактов

с Тирасполем. После этого во въезде в республику отказали российскому политологу Наталии Нарочницкой, члену Общественной палаты Владимиру Журавлеву и ряду других российских общественных деятелей.