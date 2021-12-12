Израиль готовит военные методы, которые должны помешать Ирану изготовить ядерную бомбу. Об этом сообщает радиостанция Армии обороны Израиля «Галей ЦАХАЛ» со ссылкой на высокопоставленный источник в военном ведомстве. По его данным, о такой подготовке министр обороны Израиля Бени Ганц рассказал американским чиновникам во время своего визита в Вашингтон. Собеседник радиостанции также сообщил, что, по данным военных, Иран близок к производству количества урана, достаточного для создания одной бомбы. Официально Ганц заявил после встречи с министром обороны США Ллойдом Остином и госсекретарем Энтони Блинкеном, что США и европейские страны «очень хорошо понимают, что происходит, и теряют терпение». По его словам, они договорились продолжать углубленное сотрудничество в области безопасности.