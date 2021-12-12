До шести возросло число погибших в результате обрушения из-за торнадо склада Amazon в американском штате Иллинойс

До шести возросло число погибших в результате обрушения склада Amazon в американском штате Иллинойс. Это произошло из-за торнадо. Один человек находится в больнице. Спасательная операция продолжается, сообщил губернатор Джой Роберт Прицкер. Ранее власти говорили о двух погибших. Из здания успели выйти 45 человек. Всего внутри, по данным телеканала «Фокс ньюс», могли находиться от 50 до 100 человек.

Торнадо прошло в нескольких штатах США. Более 80 человек погибли. 70 из них в штате Кентукки, на который пришелся основной удар стихии. Число жертв может увеличиться. Под завалами разрушенной свечной фабрики остаются около 40 человек. Свыше 200 тысяч жителей штатов Кентукки и Теннесси остались без электричества.