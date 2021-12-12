Около 40 человек могут оставаться под завалами фабрики в американском штате Кентукки, разрушенной в результате торнадо

Около 40 человек могут оставаться под завалами свечной фабрики в американском штате Кентукки, разрушенной в результате мощного торнадо. Об этом сообщает телеканал Си-эн-эн со ссылкой на власти округа. В здании в момент разгула стихии работали примерно 110 сотрудников. Ранее губернатор Кентукки Энди Бешир сообщил, что жертвами торнадо в штате стали 70 человек и число погибших может вырасти до 100. Самый сильный урон нанесен небольшому городу Мэйфилд с населением 10 тысяч человек. Там, помимо фабрики, разрушены церкви, не функционирует водоснабжение, нет электричества.

Погибшие и пострадавшие есть и в других штатах — в Теннеси, Миссури. В Иллинойсе пострадал склад Amazon, а в Арканзасе разрушен дом престарелых.