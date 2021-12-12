Основатель «Викиликс» Джулиан Ассанж перенес инсульт в лондонской тюрьме Белмарш. Об этом рассказала газете Daily Mail его невеста Стелла Моррис. По ее словам, приступ случился 27 октября во время выступления Ассанжа по видеосвязи в Высоком суде Лондона. Моррис уверена, что причиной стал стресс на фоне судебного разбирательства со стороны США и общее ухудшение здоровья. Отмечается, что после инсульта у основателя WikiLeaks опущено веко, наблюдаются проблемы с памятью и признаки неврологического повреждения. Он прошел МРТ головного мозга и теперь принимает лекарства.

В пятницу Высокий суд отменил ранее принятое решение, запрещающее экстрадицию Ассанжа в США, где его обвиняют в шпионаже.