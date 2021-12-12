Эффективность российской вакцины от коронавируса «Спутник V» против нового омикрон-штамма проверят в течение 10 дней

Эффективность российской вакцины от коронавируса «Спутник V» против нового омикрон-штамма проверят в течение десяти дней. Такой срок назвал в интервью РИА Новости директор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. Ранее он сообщил, что конструкция вакцины против нового вида коронавируса собрана.

Новый штамм выявили в Южной Африке в начале ноября, после этого случаи заражения зафиксировали во многих странах, в том числе в России.