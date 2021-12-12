Соединенным Штатам придется отправить войска в восточные страны НАТО в случае агрессии со стороны России. Об этом заявил в ходе брифинга президент США Джо Байден. Он отметил, что на Вашингтоне лежит священная обязанность защищать страны «Бухарестской девятки» от любых атак России. При этом он подчеркнул, что планов отправлять военных непосредственно на Украину у него никогда не было. Вашингтон продолжит оказывать Киеву военную помощь. Байден также рассказал, что во время недавних переговоров с президентом России Владимиром Путиным предупредил о разрушительных последствиях для российской экономики в случае «вторжения» на Украину.

В число стран «Бухарестской девятки» входят Румыния, Болгария, Чехия, Эстония, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Словакия.