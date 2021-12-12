В Москве сегодня ожидается резкое потепление. Днем температура воздуха составит минус два-четыре градуса, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус, передает «РИА Новости». Относительно теплая погода будет держаться и на следующей неделе — от минус трех до минус семи ночью и от минус двух до плюс двух днем. При плюсовых температурах возможен мокрый снег.