В Москве сегодня ожидается резкое потепление. Днем температура воздуха составит минус два-четыре градуса, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус, передает «РИА Новости». Относительно теплая погода будет держаться и на следующей неделе — от минус трех до минус семи ночью и от минус двух до плюс двух днем. При плюсовых температурах возможен мокрый снег.
2021-12-12T03:09:23+03:00
2021-12-12T03:09:23+03:00
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03:09, 12 декабря 2021
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