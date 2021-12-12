Российские космонавты поздравили россиян с борта МКС с Днем Конституции. Антон Шкаплеров и Петр Дубров отметили ее роль в обеспечении равных прав и свобод граждан. Благодаря этому главному российскому документу все граждане страны могут получать образование, трудиться, жить в мире и справедливости, сказал Дубров в видеообращении, которое опубликовал «Роскосмос». По его словам, благодаря Конституции, российские граждане могут защищать собственные права и права своих близких.