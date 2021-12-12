Правительство Дубая стало первым в мире безбумажным кабинетом министров, перейдя полностью на цифровые технологии. Об этом объявил наследный принц эмирата, председатель исполнительного совета Дубая, шейх Хамдан бен Мухаммед бен Рашид Аль Мактум.

Он напомнил, что инициатива была выдвинута четыре года назад. Тогда предполагалось, что после 2021 года ни сотрудникам исполнительных органов власти эмирата, ни потребителям госуслуг не понадобится распечатывать какие-либо документы. «Сегодня это обещание выполнено», — отметил шейх. Отныне весь внутренний и внешний документооборот во всех государственных учреждениях эмирата осуществляется только в электронном виде через специальные информационные платформы.