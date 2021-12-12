Z Архив новостей новости
5 0 6 0
03:08, 12 декабря 2021

Правительство Дубая стало первым в мире безбумажным кабинетом министров, перейдя полностью на цифровые технологии

Правительство Дубая стало первым в мире безбумажным кабинетом министров, перейдя полностью на цифровые технологии. Об этом объявил наследный принц эмирата, председатель исполнительного совета Дубая, шейх Хамдан бен Мухаммед бен Рашид Аль Мактум.
Он напомнил, что инициатива была выдвинута четыре года назад. Тогда предполагалось, что после 2021 года ни сотрудникам исполнительных органов власти эмирата, ни потребителям госуслуг не понадобится распечатывать какие-либо документы. «Сегодня это обещание выполнено», — отметил шейх. Отныне весь внутренний и внешний документооборот во всех государственных учреждениях эмирата осуществляется только в электронном виде через специальные информационные платформы.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Рука Москвы вон куда дотягивается, как оказалось В этих условиях представлять США как мирового лидера по защите демократии как-то даже неуместно…

5 121 6 14509 08.12
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Достойно Запад отметил Международный день прав человека Этот позорный вердикт в рамках политического дела против журналиста и общественного деятеля — очередное проявление людоедского мировоззрения англосаксонского тандема…

5 85 6 11797 10.12
Блоги

Дмитрий Быков писатель, поэт, журналист

Десять лет хрустя Не широко, не пафосно и не официально, однако десятилетие зимних протестов 2011 года в России отмечается – понятное дело, главным образом в сети…

5 193 6 28812 07.12
Блоги

+ Владимир Путин: В российском правительстве в 90-е работали кадровые сотрудники ЦРУ 01:10 Владимир Путин: В российском правительстве в 90-е работали кадровые сотрудники ЦРУ Речь о сотрудниках американской разведки зашла после реплики одного из участников встречи адвоката Генри Резника о том, что, по его мнению, «Россия стала враждебной всему миру»...

5 267 6 40853 10.12
8читать ;смотреть
Блоги

Арон Шнеер историк, израильский исследователь, сотрудник «Яд Вашема»

Ответ на письмо-обращение ко мне г-на Сергея Пархоменко И сегодня считаю работу «Мемориала» важной и необходимой в деле восстановления исторической правды и памяти невинно осужденных в годы репрессий. Вместе с тем его работа, подходы к увековечению нуждаются в коренной перестройке и тщательной проверке лиц…

5 113 6 18157 11.12
Новости

Сокуров заявил об угрозах со стороны чеченского руководства после дискуссии о Кавказе с президентом на заседании СПЧ Владимир Путин тогда назвал недопустимым предложение режиссера об отделении регионов Кавказа, не желающих находиться в составе России

5 56 6 9173
Новости

Спецборт МЧС вылетел из Волгограда в Кейптаун ЮАР, где бушует новый, более заразный штамм коронавируса омикрон, передадут мобильную лабораторию Роспотребнадзора

5 30 6 5044
Блоги

Игорь Чубайс доктор философских наук, автор новой интернет-монографии «Русская история; авторская концепция против официальной мифологии.»

Проект «иноагенты» как преступление против России? Проект «иностранный агент» — это новый извод старой и преступной политики изгнания с Родины, изгнания тех, кого Родина считает лучшими. Объяснять это власти – все равно что ломиться в открытую дверь. Они это прекрасно понимают…

5 39 6 6834 11.12
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

«История ничему не учит, но сурово наказывает» О последствиях подписания соглашений в Беловежской пуще…

5 116 6 22872 06.12
Интервью Особое мнение

Сергей Марков гость: Сергей Марков политолог

Если американцы не снимут запрет Зеленскому выполнять Минские соглашения. Я думаю, что Россия может начать процесс признания ДНР и ЛНР…

5 43 6 8605 08.12
#слушать 37:28 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

Лев Шлосберг член Федерального политкомитета партии «Яблоко»

Я бы на его месте… Займи его место! Вопрос о том, что каждый из господ, недовольных Нобелевским комитетом и Дмитрием Муратовым, сделал для того, чтобы прекратить войну и добиться мира, публика не задаёт…

5 56 6 11880 11.12
Блоги

Алексей Мельников публицист

Сначала Явлинский, теперь еще и Муратов Аргументы и спокойный тон обсуждения не для верующих. Они их даже не читали. С их точки зрения, как в известном фильме, there can be only one (должен остаться только один)...

5 26 6 5583 11.12
Блоги

Виктор Шендерович писатель

Муратов и Сокуров — бойцы Но если для прекращения пыток надо опереться на Путина, значит, надо опереться на Путина! А уж цену этого компромисса Дмитрий Муратов знает как-нибудь получше драчунов, немедленно бросившихся отхлестать его по щекам…

5 310 6 69765 11.12
Блоги

Сергей Марков политолог

Самый опасный военно-политический кризис Тем самым от России требуется не дать жесткого ответа на готовящееся уже 5 лет военное наступление ВСУ на Донбасс…

5 56 6 12909 07.12
Блоги

Аркадий Бабченко журналист

Нет никакого Мюнхенского сговора Стратегический курс выбран, переговоры с Путиным проведены, и на этих переговорах сказано — Украину мы не сольем. Забудь. Точка. Да, вот тут и тут, возможно, можем поторговаться, но страну в целом ты не получишь. Точка…

5 52 6 12371 10.12
Блоги

Блог «Новой газеты»

+ «Спросите себя — чем вы готовы пожертвовать ради правды?» «Спросите себя — чем вы готовы пожертвовать ради правды?» Речь журналистки Марии Ресса на вручении Нобелевской премии мира…

5 34 6 8302 11.12
8читать ;смотреть

Популярное за неделю

Новости

Речь лауреата Нобелевской премии мира Дмитрия Муратова вызвала шквал критики в сети В значительной степени она связана с упоминанием дела против политика Алексея Навального…

5 13 6 27638
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Родина очень ревнивая штука, как выясняется. И чем страшнее она становится, тем она становится ревнивее…

5 28 6 70121 08.12
#слушать 51:02 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

3577000
«Со страниц романов Достоевского»: Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 0 6 4840 05.12
Блоги

Леонид Гозман политик

Эхо грядущей войны Разговор Байдена с Путиным отчаянная – последняя? – попытка Запада предотвратить войну. Запад не хочет этой войны не столько из приверженности гуманистическим ценностям…

5 210 6 119751 08.12
Блоги

+ Нобелевская речь Дмитрия Муратова Нобелевская речь Дмитрия Муратова Да, мы рычим и кусаем. У нас клыки и хватка. Но мы — условие движения. Мы — антидот от тирании…

5 288 6 77825 10.12
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9352216
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 5108145

Сегодня в эфире