В Госдуме ожидают законопроектов по изменению налоговой системы. В частности, введения единого налога для бизнеса, сообщила интернет-изданию Ura.ru депутат нижней палаты парламента Светлана Бессараб. Она отметила, что нововведение станет удобным для самозанятых.

Также, по ее словам, ожидается множество законопроектов, улучшающих экологическую обстановку, и по цифровизации. С будущего года в России начнет широко действовать беззаявительный порядок получения социальных выплат. Материнский капитал и часть пенсионных выплат можно будет получить дистанционно.