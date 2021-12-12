Страны «Большой семерки» согласились с необходимостью возобновления «нормандского формата» для урегулирования российско-украинского кризиса. Об этом сообщила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.
США и страны Запада считают, что Россия может готовить нападение на Украину и поэтому сосредоточила вблизи границ примерно сто тысяч военнослужащих. Москва это отрицает, утверждая, что занимает оборонительную позицию, опасаясь сближения Киева с НАТО.
Переговоры в «нормандском формате» проходят с участием «нормандской четверки», в которую входят главы Германии, России, Украины и Франции. Они занимаются выработкой политического решения по урегулированию конфликта в Донбассе.
В «Большой семерке» согласны с необходимостью «нормандского формата» для урегулирования российско-украинского кризиса
Страны «Большой семерки» согласились с необходимостью возобновления «нормандского формата» для урегулирования российско-украинского кризиса. Об этом сообщила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.