В «Большой семерке» согласны с необходимостью «нормандского формата» для урегулирования российско-украинского кризиса

Страны «Большой семерки» согласились с необходимостью возобновления «нормандского формата» для урегулирования российско-украинского кризиса. Об этом сообщила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

США и страны Запада считают, что Россия может готовить нападение на Украину и поэтому сосредоточила вблизи границ примерно сто тысяч военнослужащих. Москва это отрицает, утверждая, что занимает оборонительную позицию, опасаясь сближения Киева с НАТО.

Переговоры в «нормандском формате» проходят с участием «нормандской четверки», в которую входят главы Германии, России, Украины и Франции. Они занимаются выработкой политического решения по урегулированию конфликта в Донбассе.