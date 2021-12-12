Корабль New Shepard компании Blue Origin совершил третий пилотируемый суборбитальный полет. На борту находились старшая дочь первого американского астронавта Алана Шепарда Лора и ведущий шоу «Доброе утро, Америка» Майкл Страхан, а также четыре бизнесмена. Полет продлился около десяти минут, во время которого корабль поднимался на высоту более 100 километров.
New Shepard впервые полетел в космос с полной загрузкой. Во время обоих предыдущих запусков в корабле находились по четыре человека. Первый пилотируемый полет New Sheppard состоялся в июле. Тогда в числе пассажиров были владелец Blue Origin Джефф Безос и 82-летняя летчица Уолли Фанк.
Корабль New Shepard компании Blue Origin совершил третий пилотируемый суборбитальный полет
Корабль New Shepard компании Blue Origin совершил третий пилотируемый суборбитальный полет. На борту находились старшая дочь первого американского астронавта Алана Шепарда Лора и ведущий шоу «Доброе утро, Америка» Майкл Страхан, а также четыре бизнесмена. Полет продлился около десяти минут, во время которого корабль поднимался на высоту более 100 километров.