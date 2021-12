Корабль New Shepard компании Blue Origin совершил третий пилотируемый суборбитальный полет. На борту находились старшая дочь первого американского астронавта Алана Шепарда Лора и ведущий шоу «Доброе утро, Америка» Майкл Страхан, а также четыре бизнесмена. Полет продлился около десяти минут, во время которого корабль поднимался на высоту более 100 километров.

New Shepard впервые полетел в космос с полной загрузкой. Во время обоих предыдущих запусков в корабле находились по четыре человека. Первый пилотируемый полет New Sheppard состоялся в июле. Тогда в числе пассажиров были владелец Blue Origin Джефф Безос и 82-летняя летчица Уолли Фанк.