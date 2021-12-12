Почти 80 человек погибли в США в результате торнадо. Наибольшее число жертв, 70, зафиксировано в штате Кентукки, на который пришелся основной удар стихии, сообщает телеканал Си-эн-эн. Губернатор Энди Бешир предупредил, что число жертв может возрасти до сотни. Самый сильный урон нанесен небольшому городу Мэйфилд с населением 10 тысяч человек. Там, в частности, обрушилась крыша на свечном заводе, оказались разрушены полицейский участок, административный комплекс и пожарная станция. Вызванные торнадо перебои с электричеством затронули в штатах Теннесси и Кентукки более 200 тысяч человек.
2021-12-12T02:07:28+03:00
2021-12-12T02:07:28+03:00
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02:07, 12 декабря 2021
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