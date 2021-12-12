Пожар на складе с лакокрасочными материалами в Ростове-на-Дону полностью ликвидирован. Погибших и пострадавших нет. Об этом сообщили в областном главке МЧС. Огонь вспыхнул накануне около 17 часов. Площадь пожара составила 1400 квадратных метров. Пожару был присвоен третий повышенный ранг сложности. В тушении принимали участие 115 человек и 33 единиц техники, в том числе пожарный поезд. Прокуратура организовала проверку случившегося.
2021-12-12T02:06:39+03:00
2021-12-12T02:06:39+03:00
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02:06, 12 декабря 2021
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