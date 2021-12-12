Пожар на складе с лакокрасочными материалами в Ростове-на-Дону полностью ликвидирован. Погибших и пострадавших нет. Об этом сообщили в областном главке МЧС. Огонь вспыхнул накануне около 17 часов. Площадь пожара составила 1400 квадратных метров. Пожару был присвоен третий повышенный ранг сложности. В тушении принимали участие 115 человек и 33 единиц техники, в том числе пожарный поезд. Прокуратура организовала проверку случившегося.