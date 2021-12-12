Страны G7 единогласно выступают за последствия для России в случае ее возможного вторжения на Украину

Страны G7, по данным западных информагентсв, единогласно выступают за последствия для России в случае ее возможного вторжения на Украину. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванную высокопоставленную чиновницу Госдепартамента США, а также пишет Bloomberg, ссылаясь на американского чиновника. Они комментируют проходящие в эти выходные переговоры министров иностранных дел стран-участниц G7, которые проходят в Ливерпуле. Также все входящие в «Большую семерку» государства обеспокоены движением российских войск у западных границ страны, отмечает Reuters. По словам собеседницы агентства, обсуждения этого вопроса на уровне министров иностранных дел проходят «интенсивно». При этом она подчеркнула, что все еще существует дипломатический путь деэскалации в отношениях с Россией. Собеседник Bloomberg в свою очередь отметил, что, несмотря на то, что администрация США публично не обозначила возможные ограничения для России, они могут быть введены очень быстро. Он также выразил уверенность в том, что к этим мерам присоединится широкий круг стран.