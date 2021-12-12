Россиянин Дмитрий Бивол защитил титул суперчемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации. В 12-раундовом поединке, который прошел в Екатеринбурге, он выиграл у соотечественника Умара Саламова единогласным решением судей.

Бивол в восьмой раз защитил титул WBA, которым владеет с 2017 года. В послужном списке 30-летнего россиянина теперь 19 побед (11 нокаутом) и ни одного поражения. 27 летний Саламов впервые боксировал за титул чемпиона мира. В его активе 26 побед (19 нокаутом) и два поражения.